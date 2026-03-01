Треба, напевно, сходити до церкви: Скрипник – про поразку Зорі від Кривбаса у 18 турі УПЛ

Наставник Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку свого клубу від Кривбаса у 18 турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його підопічних підвела реалізація.

Слова тренера наводить пресслужба луганського клубу.

"Гра була інтенсивною. Не можу сказати, що моя команда грала дуже погано, але ті м'ячі, які ми пропускаємо... У минулому турі і сьогодні... Гаразд, якби у нас моментів не було. А так створюємо їх багато, але не забиваємо. Треба, напевно, сходити до церкви.



У другому таймі побігли вперед. Втрачати було нічого. Було бажання, були можливості забити. Але і суперник теж досвідчений. Проти нас грала швидка, індивідуально сильна команда. Хочеться, щоб кожен удар залітав у ворота суперника, як у наших в останніх поєдинках", – зазначив Скрипник.