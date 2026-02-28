Українська правда
Третій прихід: Зоря вчергове підписала 19-річного вихованця Динамо

Микола Літвінов — 28 лютого 2026, 22:43
Федір Задорожний
Нападник юнацької команди київського Динамо Федір Задорожний продовжить свою кар'єру в складі луганської Зорі на правах орендної угоди до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, 19-річний центральний форвард виступатиме за луганський клуб до 30 червня 2026 року.

У поточній кампанії Задорожний встиг відіграти за киян 11 поєдинків у рамках чемпіонату України U-19, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та однією результативною передачею.

Зазначимо, що футболіст уже добре знайомий із луганським колективом, адже грав за нього на правах оренди в сезонах 2023/24 та 2024/25. Захищаючи кольори складу Зорі U-19, нападник записав до свого активу 18 голів та 7 асистів у 15 зіграних матчах.

Нагадаємо, нещодавно "мужики" підписали 19-річного африканського бомбардира з чемпіонату Румунії – Саллієу Баха.

Динамо Київ Футбольні трансфери Зоря Луганськ

