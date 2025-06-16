Зоря оголосила про відхід Бартуловича з посади в.о. головного тренера

Виконувач обов'язків головного тренера Зорі Младен Бартулович більше не є частиною луганського колектива.

Про це луганчани повідомили на своєму сайті.

Вчора, 15 червня, 38-річний хорват попрощався з клубом, в якому він працював останні два роки. Тепер "чорно-білі" підтвердили розставання із фахівцем.

"Луганська Зоря дякує Младену Бартуловічу за роботу в нашому клубі та бажає успіхів в подальшій кар’єрі. Нагадаємо, що Младен прийшов в команду в липні 2023-го року. За цей час тренер встиг пройти шлях від помічника до виконуючого обов’язки головного тренера. Під його орудою "чорно-білі" посіли 7-ме місце за підсумками сезону-2024/25. Дякуємо, Младене та бажаємо гарного продовження тренерської кар’єри", – йдеться у заяві клубу.

Младен Бартулович приєднався до Зорі влітку 2023 року в ролі асистента Ненада Лалатовича.

Після звільнення серба з посади головного тренера, Бартулович був в.о. на одному матчі, потім він повернувся до статусу помічника головного тренера у Валерія Кривенцова та Юрія Коваля.

27 серпня минулого року Бартулович вдруге став в.о. головного тренера. У цьому статусі Младен допрацював до кінця сезону-2024/25.

Очікується, що наступним місцем роботи Младена Бартуловича стане харківський Металіст 1925, який перехопив фахівця в Олександрії.

Раніше з'явилася інформація, що колишній захисник Шахтаря та збірної України може повернутися до Зорі.