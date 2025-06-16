Зоря оголосила про відхід Бартуловича з посади в.о. головного тренера
Виконувач обов'язків головного тренера Зорі Младен Бартулович більше не є частиною луганського колектива.
Про це луганчани повідомили на своєму сайті.
Вчора, 15 червня, 38-річний хорват попрощався з клубом, в якому він працював останні два роки. Тепер "чорно-білі" підтвердили розставання із фахівцем.
"Луганська Зоря дякує Младену Бартуловічу за роботу в нашому клубі та бажає успіхів в подальшій кар’єрі.
Нагадаємо, що Младен прийшов в команду в липні 2023-го року. За цей час тренер встиг пройти шлях від помічника до виконуючого обов’язки головного тренера.
Під його орудою "чорно-білі" посіли 7-ме місце за підсумками сезону-2024/25.
Дякуємо, Младене та бажаємо гарного продовження тренерської кар’єри", – йдеться у заяві клубу.
Младен Бартулович приєднався до Зорі влітку 2023 року в ролі асистента Ненада Лалатовича.
Після звільнення серба з посади головного тренера, Бартулович був в.о. на одному матчі, потім він повернувся до статусу помічника головного тренера у Валерія Кривенцова та Юрія Коваля.
27 серпня минулого року Бартулович вдруге став в.о. головного тренера. У цьому статусі Младен допрацював до кінця сезону-2024/25.
Очікується, що наступним місцем роботи Младена Бартуловича стане харківський Металіст 1925, який перехопив фахівця в Олександрії.
Раніше з'явилася інформація, що колишній захисник Шахтаря та збірної України може повернутися до Зорі.