Ми не переписуємо футбольну історію, – Скрипник порівняв себе з Анчелотті

Новий-старий головний тренер Зорі Віктор Скрипник не вважає, що на нього обов'язкого очікує провал у його другій захід в луганський колектив.

Слова 55-річного українця наводить сайт "чорно-білих".

Скрипник вдруге за свою кар'єру погодився очолити Зорю. Йому нагадали, що далеко не завжди повернення назад буває успішним. Але фахівець навів приклади своїх колег, які перевершили очікування.

"Якщо наводити приклади, то можна знайти їх купу, коли і тренер, і гравець повертаються по 3-4 рази в команду. Наприклад, Клаудіо Раньєрі, Карло Анчелотті та інші. В цьому немає нічого поганого. Не думаю, що цим ми переписуємо якусь футбольну історію. Це повсякденне життя. Все склалося саме так, як треба і я цьому радий. Сподіваюсь принести користь Зорі", – сказав Скрипник.

Нагадаємо, що Віктор Скрипник очолював Зорю протягом трьох сезонів (2019-2022). За цей час він двічі привів команду до бронзових медалей чемпіонату України, а також до фіналу Кубку (2021).

Раніше Скрипник поділився своїми емоціями від повернення до луганського клубу, порівнявши його з поверненням додому.