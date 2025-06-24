Повернувся додому, – Скрипник поділився емоціями від призначення у Зорю

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився емоціями від свого повернення у стан "чорно-білих".

Слова фахівця наводить пресслужба колективу.

"Емоції виключно позитивні. Можна сказати, що повернувся додому. Зоря – не перша команда, яку я тренував в Україні, але вони завжди були у моєму серці. В мене були й інші команди, але Зоря є Зоря. Це той час, коли зі мною тільки познайомились в Україні", – розповів Скрипник.

Окрім того, наставник поділився своїм баченням підсилення складу під час літнього трансферного вікна.

"В цілому, команда у нас непогана. Але завжди будь-який клуб покращується. І Барселона хоче покращуватись, і ПСЖ й інші. Зоря така ж сама. Намагаємось підсилювати позиції для конкуренції.

Підписали центрального захисника Яніча, котрий створить конкуренцію і Джордану, і Башичу, і Ескіньє. Брати або когось немає сенсу. Треба, якщо і брати, то виключно на підсилення", резюмував Скрипник.

Нагадаємо, фахівець працював у Зорі протягом трьох сезонів, з літа 2019 по літо 2022 років. За цей час він двічі привів "чорно-білих" до бронзових медалей Української Прем'єр-ліги (2019/20 та 2020/21), а також до одного фіналу Кубку України (2020/21).

Під керівництвом Скрипника луганський колектив набрав рекордну для клубу кількість очок у єврокубках. Це сталося на груповому етапі Ліги конференцій сезону-2021/22 (7 очок).

Після відходу із Зорі наставник працював у Ворсклі та Металісті 1925, який він залишив улітку минулого року. Весь сезон-2024/25 фахівець залишався без роботи.

Раніше луганці оголосили список футболістів, які вирушили на літні збори.