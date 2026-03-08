Скрипник: Анджушич гравець, котрий робить різницю
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив розгромну перемогу над Полтавою (4:0) в 19 турі чемпіонату України.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Коли перемагаєш 4:0, може здаватися що все було легко. Ми працювали, розуміли, що будемо грати проти команди, яка знаходиться внизу турнірної таблиці, команди, якій потрібно також набирати очки.
Протягом тижня ми казали, що не буде легкої прогулянки. Вже грали з Кудрівкою схожу гру… Болить до сьогодні….
Забивши третій мʼяч, вже заспокоїлися трошки. Подяка хлопцям. Такі матчі – це психологія. Забили чотири голи. Могли забити ще. Зіграли "на нуль" – це все те, що треба", – розповів Скрипник.
Також тренер відреагував на хеттрик Анджушича.
"Він гравець, котрий робить різницю. Перший мʼяч – дуже гарний і дуже корисний був для нас. Дивимось вперед. Попереду нас чекає непростий поєдинок проти Колоса", – підсумував Скрипник.
Зоря додала до свого активу три бали після цього матчу та посідає 8-ме місце у турнірній таблиці. У наступному турі луганський клуб зіграє проти Колоса (15 березня).
Нагадаємо, Зоря орендувала 19-річного вихованця Динамо.