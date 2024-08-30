Мактоміней перейшов у Наполі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней став гравцем Наполі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наразі деталі переходу не розголошуються.

За інформацією інсайдер Ніколо Скіри, "партенопеї" заплатили "червоним дияволам" 27 млн євро. Контракт шотландця з новим клубом буде розрахований до кінця сезону-2027/28.

Скотт є вихованцем Манчестер Юнайтед. За першу команду він дебютував у 2017 році. Відтоді хавбек узяв участь у 253 матчах, у яких забив 29 голів та віддав 8 асистів.

Нагадаємо, Наполі жахливо розпочав новий сезон у Серії А, розгромно поступившись Вероні. Щоправда у попередньому турі неаполітанці змогли реабілітуватися, коли обіграли Болонью (3:0).