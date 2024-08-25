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Торіно обіграв Аталанту, Фіорентина не дотисла Венецію у 2 турі Серії А

Руслан Травкін — 25 серпня, 21:34
Торіно обіграв Аталанту, Фіорентина не дотисла Венецію у 2 турі Серії А
Getty images

Сьогодні, 25 серпня, відбулися чотири матчі в межах 2 туру Серії А.

Торіно вдома обіграв переможця Ліги Європи Аталанту. Перемогу "бикам" принесли голи Іліча та Адамса. За гостей відзначився точним ударом Ретегі.

Фіорентина вдома домінувала у грі з Венецією, але фінальний свиток зафіксував "суху" нічию.

Чемпіонат Італії — Серія А
25 серпня, 2 тур

Фіорентина — Венеція 0:0

Торіно — Аталанта 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 — Ретегі (26), 1:1 — Іліч (31), 2:1 — Адамс (49)

Також сьогодні відбудуться ще дві гри.

21:45 Наполі — Болонья

21:45 Рома — Емполі

Варто відзначити, що за "вовків" у стартовому складі вийде форвард збірної України Артем Довбик.

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Торіно

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