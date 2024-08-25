Мактоміней близький до переходу в італійський топклуб
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Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней стає дедалі ближчим до трансферу в Наполі.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, "партенопеї" заплатять "червоним дияволам" 27 мільйонів євро. Контракт шотландця з новим клубом буде розрахований до кінця сезону-2027/28. У Мактомінея є ще дві пропозиції від неназваних клубів, але його пріоритет — перехід у Наполі.
Скотт є вихованцем Манчестер Юнайтед. За першу команду він дебютував у 2017 році. Відтоді хавбек узяв участь у 253 матчах, у яких забив 29 голів та віддав 8 асистів.
Нагадаємо, Наполі жахливо розпочав новий сезон у Серії А, розгромно поступившись Вероні. Після матчу Антоніо Конте сказав, що його команда розтанула на сонці.