Мактоміней близький до переходу в італійський топклуб

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней стає дедалі ближчим до трансферу в Наполі.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, "партенопеї" заплатять "червоним дияволам" 27 мільйонів євро. Контракт шотландця з новим клубом буде розрахований до кінця сезону-2027/28. У Мактомінея є ще дві пропозиції від неназваних клубів, але його пріоритет — перехід у Наполі.

Scott #McTominay is getting closer to #Napoli from #ManchesterUnited for €27M. Agreed personal terms for a contract until 2028. The midfielder has also received 2 other bids, but his priority is Napoli. #transfers #MUFC https://t.co/r2lVzAD8zF — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2024

Скотт є вихованцем Манчестер Юнайтед. За першу команду він дебютував у 2017 році. Відтоді хавбек узяв участь у 253 матчах, у яких забив 29 голів та віддав 8 асистів.

Нагадаємо, Наполі жахливо розпочав новий сезон у Серії А, розгромно поступившись Вероні. Після матчу Антоніо Конте сказав, що його команда розтанула на сонці.