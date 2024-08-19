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Конте: Ми розтанули, немов сніг на сонці

Ігор Чернявський — 19 серпня, 08:20
Конте: Ми розтанули, немов сніг на сонці

Головний тренер Наполі Антоніо Конте порівняв свою команду зі снігом, що розтанув на сонці.

Такою метафорою наставник "партенопеїв" описав гру підопічних у другому таймі матчу з Вероною. Слова Конте з післяматчевої пресконференції наводить Football Italia.

"У першому таймі на полі була тільки одна команда. Не думаю, що у Верони взагалі були якісь шанси. Але по перерві ми дозволили суперникам бити по воротах, і вони пішли у відрив. Ми розтанули, немов сніг на сонці.

Ми маємо вибачитися перед неаполітанськими вболівальниками, які вболівають за нас із такою пристрастю. Я тренер і це правильно, що всю відповідальність за результат беру я", — сказав Конте.

"Партенопеї" зазнали розгрому з рахунком 3:0. Для Антоніо це був перший матч на чолі команди в Серії А. Ще перед початком сезону він публічно критикував керівництво за неспроможність підсилити склад відповідно до амбіцій клубу.

Верона Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте

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