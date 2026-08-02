Юніорська збірна України перемогла Кіпр у матчі за 21-22 місця на Євробаскеті-2026

У неділю, 2 серпня, чоловіча збірна України U-18 провела свій останній матч на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, де у поєдинку за 21-22 місця перемогла команду Кіпру.

Зустріч завершилася з рахунком 69:59.

"Синьо-жовті" програли у першій чверті, однак у другій почали скорочувати відставання, а третій відрізок взагалі став ключовим для команди – впевнені 22:9, які у підсумку і вирішили долю зустрічі, адже в останній чверті суперник так і не зміг скоротити відставання.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

2 серпня

Україна – Кіпр 69:59 (15:25, 15:13, 22:9, 17:12)

У 2024 році суперники вже зустрічалися на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, і тоді збірна України здобула впевнену перемогу з рахунком 93:42.

До цього підопічні Олега Шевченка не змогли здобути жодної перемоги на турнірі, поступившись у всіх шести попередніх матчах. Кіпр також завершив груповий етап без перемог, але на другому етапі обіграв Швецію (72:63).