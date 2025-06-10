Прогрес динамівців та спад "гірників": Transfermarkt оновив вартість гравців УПЛ

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців Української Прем'єр-ліги після завершення сезону 2024/25.

Найпомітнішу динаміку зростання показали гравці чемпіона України Динамо. Так, нападник киян Владислав Ванат подорожчав одразу на 4 мільйони (15 млн), а захисник Тарас Михавко на 2 мільйони (5 млн). Також пік ціни побив півзахисник столичного клубу Микола Шапаренко, який тепер коштує 11 мільйонів.

Водночас найбільший спад показали футболісти Шахтаря. Відразу шість гравців донецького клубу опинилися в топ-10 найдешевших після оновлення. Водночас лідер "гірників" Георгій Судаков, як і раніше, залишається найдорожчим гравцем чемпіонату (32 млн).

10 гравців срібного призера УПЛ Олександрії також отримали свої надбавки до ринкової вартості. Найбільші зміни відзначаються у голкіпера Георгія Єрмакова (+1,5 до 2,5 млн євро), Олександра Мартинюка (+1 до 2 млн євро), Мігеля Кампоса (+0,6 до 1,8 млн євро), Теді Цара (+0,6 до 1 млн євро), Івана Калюжного (+0,5 до 2 млн євро).

З гравців поза першою трійкою чемпіонату виділяється підвищення вартості нападника Кривбаса Єгора Твердохдіба (+0,7 до 1,5 млн євро), півзахисника Полісся Бориса Крушинського, а також гравців Карпат Бруніньйо та Пабло Альвареса (всі по +0,4 до 1,2 млн євро).

10 найдорожчих гравців УПЛ за версією Transfermarkt

Георгій Судаков (Шахтар) – 32 млн євро +0 Микола Матвієнко (Шахтар) – 16 млн євро -2 млн Владислав Ванат (Динамо) – 15 млн євро +4 млн Володимир Бражко (Динамо) – 12 млн євро +0 Кевін (Шахтар) – 12 млн євро +0 Микола Шапаренко (Динамо) – 11 млн євро +1 млн Кауан Еліас (Шахтар) – 11 млн євро – 1 млн Артем Бондаренко (Шахтар) – 10 млн євро +0 Марлон Гомес (Шахтар) – 10 млн євро +0 Аліссон (Шахтар) – 9 млн євро +1 млн

Раніше Transfermarkt оновив вартість українських гравців іспанської Ла Ліги та АПЛ.