Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Прогрес динамівців та спад "гірників": Transfermarkt оновив вартість гравців УПЛ

Олексій Мурзак — 10 червня 2025, 20:15
Прогрес динамівців та спад гірників: Transfermarkt оновив вартість гравців УПЛ
transfermarkt

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців Української Прем'єр-ліги після завершення сезону 2024/25.

Найпомітнішу динаміку зростання показали гравці чемпіона України Динамо. Так, нападник киян Владислав Ванат подорожчав одразу на 4 мільйони (15 млн), а захисник Тарас Михавко на 2 мільйони (5 млн). Також пік ціни побив півзахисник столичного клубу Микола Шапаренко, який тепер коштує 11 мільйонів.

Водночас найбільший спад показали футболісти Шахтаря. Відразу шість гравців донецького клубу опинилися в топ-10 найдешевших після оновлення. Водночас лідер "гірників" Георгій Судаков, як і раніше, залишається найдорожчим гравцем чемпіонату (32 млн).

10 гравців срібного призера УПЛ Олександрії також отримали свої надбавки до ринкової вартості. Найбільші зміни відзначаються у голкіпера Георгія Єрмакова (+1,5 до 2,5 млн євро), Олександра Мартинюка (+1 до 2 млн євро), Мігеля Кампоса (+0,6 до 1,8 млн євро), Теді Цара (+0,6 до 1 млн євро), Івана Калюжного (+0,5 до 2 млн євро).

З гравців поза першою трійкою чемпіонату виділяється підвищення вартості нападника Кривбаса Єгора Твердохдіба (+0,7 до 1,5 млн євро), півзахисника Полісся Бориса Крушинського, а також гравців Карпат Бруніньйо та Пабло Альвареса (всі по +0,4 до 1,2 млн євро).

10 найдорожчих гравців УПЛ за версією Transfermarkt

  1. Георгій Судаков (Шахтар) – 32 млн євро +0
  2. Микола Матвієнко (Шахтар) – 16 млн євро -2 млн
  3. Владислав Ванат (Динамо) – 15 млн євро +4 млн
  4. Володимир Бражко (Динамо) – 12 млн євро +0
  5. Кевін (Шахтар) – 12 млн євро +0
  6. Микола Шапаренко (Динамо) – 11 млн євро +1 млн
  7. Кауан Еліас (Шахтар) – 11 млн євро – 1 млн
  8. Артем Бондаренко (Шахтар) – 10 млн євро +0
  9. Марлон Гомес (Шахтар) – 10 млн євро +0
  10. Аліссон (Шахтар) – 9 млн євро +1 млн

Раніше Transfermarkt оновив вартість українських гравців іспанської Ла Ліги та АПЛ.

Аліссон Динамо Київ Карпати Кривбас Микола Матвієнко Олександрія Полісся Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Микола Шапаренко Георгій Судаков Георгій Єрмаков Шахтар Донецьк Крушинський Артем Бондаренко Кевін Владислав Ванат Володимир Бражко Єгор Твердохліб Марлон Гомес Тарас Михавко

Аліссон

Аліссон повторив рекорд Ноєра у протистоянні з ПСЖ в Лізі чемпіонів
Срна: Ми стежили за Аліссоном пів року
Шахтар майже за 15 млн євро може придбати вінгера Атлетіко Мінейро
Воротар та три польові гравці: визначилися претенденти на нагороду гравець тижня Ліги чемпіонів
Ключовий гравець Ліверпуля може пропустити матч проти Борнмута Забарного

Останні новини