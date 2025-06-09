Transfermarkt оновив вартість українських легіонерів Ла Ліги

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців іспанської Ла Ліги, в якій виступають троє представників України.

Так, вінгер Жирони Віктор Циганков подешевшав одразу на 4 мільйони євро і тепер його вартість складає 18 мільйонів. Водночас ціна його одноклубника та земляка – голкіпера Владислава Крапивцова залишилася без змін – 200 тис євро.

Втратив 2 мільйони в ціні й воротар Реала Андрій Лунін, цінник якого тепер також складає 18 мільйонів євро.

Вартість українських футболістів Ла Ліги

Андрій Лунін (Реал Мадрид) – 18 млн євро (-2 млн)

Віктор Циганков (Жирона) – 18 млн (-4 млн)

Владислав Крапивцов (Жирона) – 200 тис євро

У сезоні 2024/25 Циганков взяв участь в 32 матчах за Жирону, в яких відзначився двома забитими м'ячами і п'ятьма результативними передачами.

26-річний Лунін зіграв 14 поєдинків. Він пропустив 19 голів і шість разів залишив свої ворота в недоторканності.

Водночас Крапивцов лише встиг дебютувати за першу команду Жирони, провівши два поєдинки.

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