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Transfermarkt оновив вартість українських легіонерів Ла Ліги

Олексій Мурзак — 9 червня 2025, 15:53
Transfermarkt оновив вартість українських легіонерів Ла Ліги
Віктор Циганков
Getty Images

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців іспанської Ла Ліги, в якій виступають троє представників України.

Так, вінгер Жирони Віктор Циганков подешевшав одразу на 4 мільйони євро і тепер його вартість складає 18 мільйонів. Водночас ціна його одноклубника та земляка – голкіпера Владислава Крапивцова залишилася без змін – 200 тис євро.

Втратив 2 мільйони в ціні й воротар Реала Андрій Лунін, цінник якого тепер також складає 18 мільйонів євро.

Вартість українських футболістів Ла Ліги

  • Андрій Лунін (Реал Мадрид) – 18 млн євро (-2 млн)
  • Віктор Циганков (Жирона) – 18 млн (-4 млн)
  • Владислав Крапивцов (Жирона) – 200 тис євро
У сезоні 2024/25 Циганков взяв участь в 32 матчах за Жирону, в яких відзначився двома забитими м'ячами і п'ятьма результативними передачами.

26-річний Лунін зіграв 14 поєдинків. Він пропустив 19 голів і шість разів залишив свої ворота в недоторканності.

Водночас Крапивцов лише встиг дебютувати за першу команду Жирони, провівши два поєдинки.

РанішеTransfermarkt оновив вартість гравців Англійської Прем'єр-ліги, де Україну представляють п'ятеро футболістів.

Андрій Лунін Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери Віктор Циганков Владислав Крапивцов

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