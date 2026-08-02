Барселона визначилася з планами щодо Феррана Торреса

Керівництво Барселони визначилося зі стратегією подальших дій щодо форварда збірної Іспанії Феррана Торреса.

Про це повідомляє Sport.es.

За їхньою інформацією, Барселона запропонує Торресу новий контракт із збереденням поточної зарплати. Якщо гравець цю пропозицію відхилить – тоді чемпіони Іспанії розглянуть його продаж.

Із ціною на випадок можливого трансферу Барселона також уже визначилася – каталонці хочуть отримати 55 мільйонів євро. Це стільки ж, скільки Барселона заплатила за нападник в 2022 році Манчестер Сіті.

У минулому сезоні на рахунку Торреса 21 гол і 3 асисти в 49 матчах за Барселону в усіх турнірах. Контракт 26-річного гравця діє до літа 2027 року. Серед числа претендентів на гравця називається Тоттенгем і ПСЖ.