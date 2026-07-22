Барселона націлилась на трансфер чемпіона світу

Центральний захисник Атлетика Більбао Емерік Лапорт може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Sport.es.

32-річний іспанець потрапив у сферу інтересів Барселони. Каталонці планують найближчим часом зв'язатися з оточенням гравця для обговорення потенційної співпраці.

Чинні чемпіони Іспанії високо оцінюють футболіста, який є лівоногим центральним захисником із великим досвідом. Водночас Емерік має невисоку трансферну вартість.

Спортивний директор Барселони Деку вже проводив попередні переговори із представниками Лапорта під час чемпіонату світу. Тоді вони домовилися повернутися до обговорення після завершення мундіалю.

У клубі вважають, що гравець збірної Іспанії здатний провести кілька сезонів на найвищому рівні. В Барселоні цінують його лідерські якості та вміння розпочинати атаки.

Сума відступних за гравця становить менше 15 мільйонів євро. У разі оформлення трансферу, каталонці можуть відновити у себе в команді основну пару захисників збірної Іспанії Кубарсі – Лапорт, з якою "Фурія Роха" виграла мундіаль, пропустивши лише один гол протягом турніру.