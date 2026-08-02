Барселона скасувала товариський матч проти англійської команди, оскільки більшість її гравців травмовані

Каталонська Барселона вирішила скасувати товариський поєдинок на арені "Сент-Джордж Парк" проти команди з англійського Чемпіоншипа – ФК Престон, оскільки суперник не може заявити на цей матч більшість гравців основного складу через травми.

Про це повідомляє Diario AS.

Як зазначається, "Лешики" запропонували "синьо-гранатовим" випустити на цю гру резервних футболістів, утім, каталонців цей варіант не влаштовував, тому за взаємною згодою було ухвалено рішення скасувати матч.

Нагадаємо, що Барселона за підсумками минулого сезону виграла чемпіонат Іспанії, підняла над головою Суперкубок Іспанії та зупинилася у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, поступившись у двоматчевому протистоянні мадридському Атлетико.

Додамо, що іспанська першість кампанії-26/27 розпочнеться 15 серпня з поєдинку між Алавесом та Хетафе, стартовий свисток якого пролунає о 20:30 (за київським часом). "Блаугранас" ж стартують в чемпіонаті з гри проти Ельче, яка відбудеться 23 серпня о 22:30.

Напередодні стало відомо, що каталонці планують змінити домашню арену на другу частину сезону-27/28 через заплановані ремонтні роботи на "Камп Ноу".