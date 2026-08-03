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ПСЖ просувається у роботі над трансфером чемпіона світу-2026 із Барселони

Софія Кулай — 3 серпня 2026, 07:55
ПСЖ просувається у роботі над трансфером чемпіона світу-2026 із Барселони
Ферран Торрес
Getty Images

ПСЖ продовжує працювати над потенційним трансфером нападника Барселони та збірної Іспанії Ферраном Торресом.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Паризький клуб провів новий раунд перемовин з представниками 26-річного футболіста. Каталонський колектив спробує зберегти у своєму складі чемпіона світу-2026, але фінальне рішення буде за самим Торресом.

Наступний етап перемовин може відбутися лише у тому випадку, якщо Ферран вирішить залишити іспанський гранд.

Водночас є інформація, що у такому трансфері особисто зацікавлений головний тренер парижан Луїс Енріке, який бачить Торреса у своїй схемі гри в атаці.

Раніше повідомлялося, що іспанець вже попрощався з командою та оголосив, що хоче продовжити кар'єру у Франції.

Нагадаємо, що Ферран є вихованцем Валенсії, який перебрався до Барселони 1 січня 2022 року із Манчестер Сіті. Відтоді провів за "блаугранас" 207 матчів, у яких відзначився 65 голами та 23 асистами. Разом із каталонською командою завоював 7 трофеїв.

Нещодавно Торрес став чемпіоном світу-2026 у складі збірної Іспанії. Футболіст каталонців забив у фіналі у ворота Аргентини, принісши своїй команді мінімальну перемогу 1:0. Загалом на його рахунку 25 м'ячів та 9 гольових передач у 65 іграх за "Червону Фурію".

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