ПСЖ просувається у роботі над трансфером чемпіона світу-2026 із Барселони

ПСЖ продовжує працювати над потенційним трансфером нападника Барселони та збірної Іспанії Ферраном Торресом.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Паризький клуб провів новий раунд перемовин з представниками 26-річного футболіста. Каталонський колектив спробує зберегти у своєму складі чемпіона світу-2026, але фінальне рішення буде за самим Торресом.

Наступний етап перемовин може відбутися лише у тому випадку, якщо Ферран вирішить залишити іспанський гранд.

Водночас є інформація, що у такому трансфері особисто зацікавлений головний тренер парижан Луїс Енріке, який бачить Торреса у своїй схемі гри в атаці.

Раніше повідомлялося, що іспанець вже попрощався з командою та оголосив, що хоче продовжити кар'єру у Франції.

Нагадаємо, що Ферран є вихованцем Валенсії, який перебрався до Барселони 1 січня 2022 року із Манчестер Сіті. Відтоді провів за "блаугранас" 207 матчів, у яких відзначився 65 голами та 23 асистами. Разом із каталонською командою завоював 7 трофеїв.

Нещодавно Торрес став чемпіоном світу-2026 у складі збірної Іспанії. Футболіст каталонців забив у фіналі у ворота Аргентини, принісши своїй команді мінімальну перемогу 1:0. Загалом на його рахунку 25 м'ячів та 9 гольових передач у 65 іграх за "Червону Фурію".