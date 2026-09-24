Український футболіст забив дебютний гол у Чехії

23-річний захисник Баніка Євгеній Скиба відзначився дебютним голом у чеському футболі.

Українець допоміг своєму клубу здобути путівку до 1/8 фіналу Кубку Чехії, забивши у протистоянні із Кладно. Він із близької відстані переправив м'яч у сітку воріт, підключившись до атаки команди з Острави.

Цей гол відкрив рахунок у зустрічі. Врешті-решт основний час завершився внічию, а згодом Банік вирвав перемогу у другому екстратаймі (2:1).

Зазначимо, що Євгеній Скиба змінив клубну прописку влітку. До цього він виступав за чеську Карвіну, яку відсторонили від участі в Лізі Європи через причетність до договірних матчів.

З цією командою уродженець Білої Церкви виграв Кубок Чехії. В Україні захисник грав за Маріуполь, Хуст, Минай та Чорноморець.