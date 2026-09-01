Шикарний гол зі штрафного на 90-й хвилині врятував англійську команду від поразки

Велдстоун врятувався від поразки у матчі проти Карлайл Юнайтед завдяки неймовірному голу на останніх хвилинах зустрічі.

На 90-й хвилині півзахисник Велдстоуна Аарон Генрі отримав шанс виконати штрафний удар і скористався ним просто блискуче.

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Англієць завдав потужного та неймовірно точного удару – м'яч пролетів над стінкою, влучив у поперечку, а після відскоку опинився у воротах. Голкіпер Карлайла був абсолютно безсилим, а вболівальники господарів вибухнули від радості.

Цей фантастичний постріл став справжнім порятунком для Велдстоуна, адже команда уникнула поразки буквально в останній момент.

У підсумку зустріч завершилася нічиєю 1:1, а Генрі став головним героєм своєї команди завдяки голу, який цілком може претендувати на звання одного з найефектніших моментів туру.

Раніше повідомлялося, що в Англії футболіст з-за спини хитро обікрав голкіпера та забив у порожні ворота.