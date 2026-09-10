Юний уругвайський захисник забив гол-красень: майже копія легендарного м’яча ЧС-2018 у ворота Аргентини

Футболіст уругвайського Бостон Рівер U-14 Баутіста Да Коста відзначився неймовірним голом у матчі проти Депортіво Мальдонадо, який уже привернув увагу футбольних уболівальників.

Юний гравець завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика та неймовірною траєкторією відправив м'яч у ворота.

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Гол вийшов настільки ефектним, що його одразу почали порівнювати з легендарним взяттям воріт Бенжамена Павара у матчі збірної Франції проти Аргентини на чемпіонаті світу 2018 року.

Тоді Павар також правою ногою завдав удару здалеку, після якого м'яч по неймовірній дузі залетів у дальній верхній кут. Гол французького захисника став одним із найяскравіших моментів того чемпіонату світу, а тепер дуже схожий епізод повторив 14-річний Баутіста Да Коста.

Ще більш символічним цей момент робить позиція футболіста. Як і Павар, юний уругваєць грає на правому фланзі оборони, але вже зараз демонструє, що захисник може бути серйозною загрозою біля чужих воріт.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії футболіст виконав шикарний штрафний, змусивши м'яч за неймовірною траєкторією залетіти у ворота.