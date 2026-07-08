Чеський клуб, за який грає українець, відсторонили від Ліги Європи

Чеський футбольний клуб Карвіна відсторонили від виступу в Лізі Європи сезону 2026/27.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Апеляційна інстанція УЄФА 2 липня ухвалила рішення визнати команду непридатною до участі в турнірі через причетність до договірних матчів.

Рішення стало наслідком гучного розслідування щодо можливих маніпуляцій у чеському футболі. Раніше футбольна влада Чехії вже застосувала санкції до Карвіни через порушення, пов'язані з договірними матчами на національному рівні.

Після вердикту УЄФА екстрено змінили розподіл єврокубкових місць для клубів із Чехії. Місце Карвіни у плейоф кваліфікації Ліги Європи отримала Вікторія Пльзень. Натомість її позицію у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зайняв Градець-Кралове, а путівка до другого раунду кваліфікації Ліги конференцій перейшла до Яблонця.

Оновлений розклад кваліфікації єврокубків виглядає так: у Лізі Європи Градець-Кралове зіграє проти Тромсе, а в Лізі конференцій Яблонець зустрінеться з Вараждіном.

Вікторія Пльзень дізнається свого суперника під час жеребкування плейоф Ліги Європи, яке відбудеться у понеділок, 3 серпня.

Зазначимо, що у складі Карвіни виступає український захисник Євгеній Скиба, відомий виступами за Минай і Чорноморець.