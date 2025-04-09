В УЄФА обговорили ідею скасування додаткових таймів у єврокубкових матчах: відоме рішення

В УЄФА обговорювали можливість скасування двох додаткових таймів по 15 хвилин у матчах плейоф єврокубків у разі нічийного результату в основний час за підсумками двох зустрічей.

Про це повідомляє RMC Sport.

Планувалося, що матч перейде відразу в серію пенальті, а гравці, які мають велике навантаження в сезоні, зможуть отримати більше часу на відновлення.

Втім, чиновники УЄФА, обговорюючи з журналістами цю ідею в кулуарах матчів чвертьфіналів Ліги чемпіонів, заявили, що наразі від скасування додаткових таймів відмовилися.

Так, у новому єврокубковому сезоні правила не зміняться, а додаткові тайми по 15 хвилин збережуться.

Нагадаємо, на початку березня Міжнародна рада футболу ввела нове правило для воротарів.