Екснападник Мілана та збірної Італії продовжить кар'єру в Серії Б

Колишній нападник Мілана, Роми та збірної Італії Маттіа Дестро підписав контракт з клубом Серії Б Реджаною.

Про це повідомляє пресслужба "Teste quadre".

Контракт розраховано до літа 2025 року, але невідомо, чи матиме угода в собі пункт щодо пролонгації.

За свою кар'єру Дестро виступав також у Сієні. Дженоа, Болоньї та Емполі, який залишив цієї зими на правах вільного агента.

На рахунку форварда один гол у восьми матчах за збірну Італії.

Раніше легендарний ексфутболіст Манчестер Юнайтед розповів, як у 2010 році міг перейти до Барселони.