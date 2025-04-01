Екснападник Мілана та збірної Італії продовжить кар'єру в Серії Б
Маттіа Дестро
ФК Реджана
Колишній нападник Мілана, Роми та збірної Італії Маттіа Дестро підписав контракт з клубом Серії Б Реджаною.
Про це повідомляє пресслужба "Teste quadre".
Контракт розраховано до літа 2025 року, але невідомо, чи матиме угода в собі пункт щодо пролонгації.
За свою кар'єру Дестро виступав також у Сієні. Дженоа, Болоньї та Емполі, який залишив цієї зими на правах вільного агента.
На рахунку форварда один гол у восьми матчах за збірну Італії.
Раніше легендарний ексфутболіст Манчестер Юнайтед розповів, як у 2010 році міг перейти до Барселони.