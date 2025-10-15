Ексдиректор Ювентуса повернувся у Тоттенгем

Колишній спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі отримав посаду в Тоттенгемі.

Про це повідомила пресслужба "шпор".

Строки підписаної угоди невідомі, але лондонці також додали, що Паратічі працюватиме разом зі своїм партнером Йоханом Ланге. Згідно із заявою Тоттенгема, фахівець відповідатиме як за дорослий футбол, так і за юнацький.

An in-depth discussion with Fabio Paratici and Johan Lange on the new Sporting Director model 🗣️ pic.twitter.com/Oae0RoamwE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 15, 2025

20 липня завершилась 30-місячна дискваліфікація Фабіо Паратічі за фінансові махінації під час його роботи в Ювентусі.

Через це відсторонення 52-річний італієць був змушений залишити свою посаду в Тоттенгемі у 2023 році.

Раніше Паратічі вів переговори з Міланом, однак "россонері" відмовилися від його запрошення.