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Мілан відмовився від послуг скандального Паратічі

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 13:09
Мілан відмовився від послуг скандального Паратічі
Фабіо Паратічі
PA Media

Мілан вирішив припинити переговори із Фабіо Паратічі, який претендував на посаду спортивного директора.

Про це повідомляє SportItalia.

Сторони були близькі до підписання угоди, але в останній момент "россонері" вирішили не призначати скандального ексдиректора Тоттенгема та Ювентуса.

Нагадаємо, що 20 липня завершиться 30-місячна дискваліфікація Фабіо Паратічі за фінансові махінації під час його роботи в Ювентусі.

Через цю дискваліфікацію 52-річний італієць був змушений залишити свою посаду в Тоттенгемі.

Мілан Паратічі Чемпіонат Італії, Серія А

Мілан

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