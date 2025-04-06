Мілан відмовився від послуг скандального Паратічі

Мілан вирішив припинити переговори із Фабіо Паратічі, який претендував на посаду спортивного директора.

Про це повідомляє SportItalia.

Сторони були близькі до підписання угоди, але в останній момент "россонері" вирішили не призначати скандального ексдиректора Тоттенгема та Ювентуса.

MILAN, SALTATO PARATICI‼️ RICOMINCIA IL CASTING PER IL DIRETTORE SPORTIVO



Fumata nera tra il Milan e Fabio Paratici dopo il confronto tra i legali delle parti. Si riapre il casting per il direttore sportivo 🔴⚫️#sportitalia pic.twitter.com/jllEakYgj3 — Sportitalia (@tvdellosport) April 4, 2025

Нагадаємо, що 20 липня завершиться 30-місячна дискваліфікація Фабіо Паратічі за фінансові махінації під час його роботи в Ювентусі.

Через цю дискваліфікацію 52-річний італієць був змушений залишити свою посаду в Тоттенгемі.