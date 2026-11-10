Ікарді та Ванда публічно посварилися на вулиці: тепер ексфорварду Інтера заборонено наближатись до доньки

Конфлікт між колишнім подружжям Вандою Нарою та Мауро Ікарді отримав новий гучний розвиток. У будинку аргентинського футболіста в Нордельті сталася серйозна сварка, для врегулювання якої знадобилося втручання поліції та медиків. Крім того, за інформацією місцевих ЗМІ, інцидент став підставою для заяви про тілесні ушкодження.

Як повідомив журналіст Пепе Очоа в ефірі програми LAM, усе сталося 6 листопада близько 18:00. У цей час Ванда Нара перебувала на зйомках шоу "МастерШеф Селебріті", однак отримала кілька телефонних дзвінків, на які спочатку не змогла відповісти. Зв'язок із нею також намагався встановити її нинішній партнер Мартін Мігельєс.

Після цього телеведуча перервала роботу та терміново вирушила до будинку Ікарді в Нордельті. За словами журналіста, коли Ванда приїхала, футболіст вийшов до неї, після чого між ними розпочалася гучна суперечка просто посеред житлового району. Мігельєс також перебував на місці та нібито намагався втрутитися, щоб заспокоїти учасників конфлікту.

Читайте також : Фото Футболка колишнього гравця: Ванда Нара жорстко потролила Ікарді та виставила його джерсі на продаж

Однак ситуація загострилася настільки, що до будинку прибули кілька поліцейських екіпажів і карета швидкої допомоги. За інформацією, озвученою в ефірі, поліцейський протокол зареєстрували за фактом тілесних ушкоджень. Також повідомлялося, що одну з причетних до інциденту осіб оглянули медики, аби зафіксувати можливі травми.

Ще однією деталлю стало те, що на момент ефіру Ванда Нара та Мартін Мігельєс перебували у прокуратурі міста Тигре, де давали свідчення. Тим часом у мережі з'явилося відео розмови Мауро Ікарді з правоохоронцями. На записі футболіст заявив: "Є розпорядження судді. Це моя відповідальність. Крапка".

🗣️El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y delicado capítulo. En LAM, el programa de América, mostraron imágenes del futbolista dialogando con efectivos policiales en las inmediaciones de su domicilio, en Nordelta. En los videos también se observa la presencia de varios móviles policiales y ambulancias en el exterior de la propiedad. Durante el intercambio con los efectivos, Icardi hace referencia a una disposición judicial y expresa: “Hay una orden del juez. Está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”. #MauroIcardi #WandaNara #LAM #AmericaTV #Visionshow — VisionShow (@VisionShowOK) November 7, 2026

Водночас повного контексту цієї розмови поки немає, як і підтверджених подробиць щодо можливих травм та обставин, які спричинили сварку. Історія залишається предметом розслідування та продовжує привертати увагу аргентинських ЗМІ.

Нагадаємо, не так давно футболіст здобув першу юридичну перемогу у справі розлучення з колишньою дружиною. Тепер він може забрати дітей або відсудити у колишньої 80 млн євро.

На тлі цих новин Нара оголосила про завершення романтичних стосунків із відомим репером L-Gante, який на 15 років молодший за неї. Їхні скандальні відносини тривали кілька місяців, протягом яких пара кілька разів розходилася і знову відновлювала стосунки.

Раніше повідомлялося, що аргентинська модель мала коханця, який виступав з Ікарді в одному клубі. Ванда купувала своєму таємному хлопцю подарунки на гроші самого ж Мауро.