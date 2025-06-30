Лаціо остаточно виселив з квартири скандального соколяра через інтимне відео в соцмережах

Римський Лаціо нарешті поставив крапку в історії, що кілька місяців тримала в напрузі не лише футбольну спільноту, а й увесь інтернет-простір.

Колишній клубний соколяр Хуан Бернабе, відомий завдяки символічному польоту орла над "Стадіо Олімпіко" перед кожним матчем, остаточно залишив тренувальний центр Лаціо в Формелло – після примусового виселення, яке стало наслідком гучного скандалу.

Причиною розірвання контракту з Бернабе стало відео та фото, яке він сам опублікував у соцмережах, де відкрито розповідав про встановлення пенільного імпланта. Така відвертість викликала шок серед керівництва Лаціо, яке вирішило, що подібна поведінка не відповідає етичним стандартам клубу.

Як повідомляє видання La Lazio Siamo Noi, попри неодноразові заклики добровільно залишити житло, яке Бернабе займав на території бази, він відмовлявся звільнити приміщення. У підсумку клуб був змушений звернутися до суду.

🔵 Se ha llevado a cabo el desalojo definitivo de Juan Bernabé, ex cetrero de la Lazio, de la Formello, la ciudad deportiva del club.



Todo se ha producido esta mañana.



[@Laziosiamonoi] pic.twitter.com/Vv72b4YbP5 — Soy Calcio (@SoyCalcio_) June 28, 2025

І от сьогодні, за рішенням суду Тиволі, за підтримки поліції та судового виконавця, замки в його кімнаті було змінено, а самого Бернабе – виселено. Лаціо підкреслив, що діяв виключно в межах закону, з метою захисту клубного майна та підтримки порядку.

Раніше повідомлялося, що у Чехії головний тренер молодіжної команди вимагав від матерів вихованців клубу інтим в обмін на ігровий час для хокеїстів.