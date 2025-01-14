Лаціо звільнив клубного соколяра через хизування статевим органом в соцмережах після операції

Римський Лаціо опинився в центрі гучного скандалу після несподіваного звільнення Хуана Бернабе – клубного соколяра, який відповідав за традиційний політ орла над стадіоном перед кожним домашнім матчем. Причиною стало поширення Бернабе в соціальних мережах особистих фото та відео, пов’язаних із встановленням пенільного імпланта.

Бернабе відкрито поділився результатами операції та своїм досвідом у соцмережах, що викликало шок у керівництва клубу. В Лаціо швидко ухвалили рішення припинити співпрацю з фахівцем.

"З подивом побачивши фото та відеозображення пана Хуана Бернабе та прочитавши заяви, що їх супроводжували, клуб оголошує про негайне розірвання контракту з ним, враховуючи серйозність його поведінки", – йдеться у заяві.

‼️ | Lazio have fired the clubs falconer, Juan Bernabe, after he underwent penile implant surgery and shared the results on social media. #Lazio pic.twitter.com/2In0TgLuAG — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) January 13, 2025

Напередодні звільнення Бернабе дав відверте інтерв'ю, у якому пояснив причини операції.

"Мені зробили операцію, щоб покращити мою сексуальну активність. Моя ерекція природна, але з цим пристроєм я можу натиснути кнопку, яка дозволяє контролювати як ерекцію, так і її тривалість. Це була чудова операція, яка повернула мені відчуття молодості", – заявив чоловік.

Хуан також додав, що робота в Лаціо приносила йому неабияке задоволення.

Цей випадок швидко став вірусним у футбольних колах та соціальних мережах, викликавши хвилю жартів і обговорень. Багато вболівальників Лаціо висловили здивування таким рішенням клубу, адже Бернабе був відомою та колоритною фігурою на кожному матчі. Водночас є й ті, хто підтримує жорстке рішення керівництва, вважаючи поведінку соколяра неприйнятною для офіційного представника клубу.