Тренер вимагав від матерів інтиму, щоб хокеїсти отримували ігровий час за юнацький клуб Простейов

Хокейний клуб Простейов потрапив у скандал. Головний тренер молодіжної команди Філіп Смейкал вимагав від матерів вихованців клубу інтим в обмін на ігровий час для хокеїстів.

Про це пише sport.aktuality.sk.

Обурення батьків набуло конкретних форм, і два десятки з них підписали листа, адресованого керівництву клубу, меру, членам міської ради та навіть Чеській асоціації хокею.

Згідно зі скаргою, батьки ставлять під сумнів його професіоналізм, вказують на неприйнятну поведінку та стверджують, що цькування є для нього щоденним явищем.

Вони також звинувачують його в систематичному листуванні з матерями своїх підопічних.

У листі також містяться докази приватного спілкування, в яких тренер надсилає недоречні та відверті повідомлення. Наприклад: "Я хочу скуштувати тебе на смак" , "Ти будеш моєю хорошою дівчинкою" , "Я зв'яжу тебе" або "Я б зайнявся з тобою сексом у роздягальні". Приклади тексту супроводжуються інтимними фотографіями, зокрема фотографіями його геніталій.

Незважаючи на скарги щодо його нібито неналежної поведінки, батьки кажуть, що нічого не було зроблено. У листі вони стверджують, що коли хтось порушує проблему, клуб не лише не втручається, а й висміює причетних, а потім мститься дітям. Їх виключають зі складу, ігнорують на тренуваннях або просто залишають на узбіччі.

Президент молодіжної секції Мартіна Маркова заперечила звинувачення. Сам Філіп Смейкал поки що не надав жодних коментарів.

СК Простейов був заснований у 2016 році. Команда грає у третьому за силою дивізіоні Чехії.

Нагадаємо, легенда чеського хокею Домінік Гашек закликав прем'єрку Італії Джорджію Мелоні не допустити на Олімпіаду в Мілані російських спортсменів, які не засуджують дії влади РФ.