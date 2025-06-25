Засвітив "добро" і виграв забіг: в американського легкоатлета випав член з шортів під час змагань

На легкоатлетичному турнірі Golden Spike в Остраві (Чехія) стався курйоз, який одразу став вірусним у мережі. Все через забіг на 400 метрів із бар’єрами, який виграв 24-річний американець Кріс Робінсон. Та перемога була не єдиним, чим він запам’ятався публіці.

Під час бігу спортсмену доводилося боротися не лише з суперниками й бар’єрами, а й із власними шортами. Його інтимна зона постійно "намагалася вирватися на волю", особливо під час перестрибування бар’єрів.

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На фінішну пряму Робінсон вийшов практично з оголеним членом, а всі його спроби виправити екіпірування просто під час бігу були марними.

Режисер трансляції теж не проігнорував ситуацію, і глядачі змогли побачити все з різних ракурсів і навіть у сповільненому повторі.

Well, this was awkward.



🇺🇸 Chris Robinson had to deal with his privates constantly coming out of their holder at today's 400m hurdles in Ostrava.



Clearly slowed him down a bit — but he still won in a SB of 48.05!



Competition wasn't stiff, obvz. https://t.co/jpdBHCFz0Z — Gary Al-Smith (@garyalsmith) June 24, 2025

У результаті відео забігу розлетілося соцмережами, зібравши сотні тисяч переглядів, а сам забіг уже охрестили "одним із найбожевільніших в історії".

Та попри всю пікантність моменту, Робінсон показав вражаючий час, програвши своєму особистому рекорду всього 0.05 секунди. Оце професіоналізм!

Chris Robinson with one of the most remarkable 400m hurdle wins I've ever seen in Ostrava.



Halfway through, his private parts became exposed. Had to adjust his shorts five times -- it kept happening after every hurdle.



And he still won in an SB of 48.05!https://t.co/83Uqer6VqX pic.twitter.com/p9dX2xCIw5 — Jonathan Gault (@jgault13) June 24, 2025

Раніше повідомлялося, що у Чехії шалений фанат зірвав футбольний матч, вибігши голим на поле.