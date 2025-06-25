Засвітив "добро" і виграв забіг: в американського легкоатлета випав член з шортів під час змагань
На легкоатлетичному турнірі Golden Spike в Остраві (Чехія) стався курйоз, який одразу став вірусним у мережі. Все через забіг на 400 метрів із бар’єрами, який виграв 24-річний американець Кріс Робінсон. Та перемога була не єдиним, чим він запам’ятався публіці.
Під час бігу спортсмену доводилося боротися не лише з суперниками й бар’єрами, а й із власними шортами. Його інтимна зона постійно "намагалася вирватися на волю", особливо під час перестрибування бар’єрів.
На фінішну пряму Робінсон вийшов практично з оголеним членом, а всі його спроби виправити екіпірування просто під час бігу були марними.
Режисер трансляції теж не проігнорував ситуацію, і глядачі змогли побачити все з різних ракурсів і навіть у сповільненому повторі.
У результаті відео забігу розлетілося соцмережами, зібравши сотні тисяч переглядів, а сам забіг уже охрестили "одним із найбожевільніших в історії".
Та попри всю пікантність моменту, Робінсон показав вражаючий час, програвши своєму особистому рекорду всього 0.05 секунди. Оце професіоналізм!
Раніше повідомлялося, що у Чехії шалений фанат зірвав футбольний матч, вибігши голим на поле.