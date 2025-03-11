Замість обіду – секс-вечірка з наркотиками: відомий арбітр потрапив у скандальну ситуацію

Славко Вінчич, один із топових арбітрів Ліги чемпіонів, який вже судив фінал минулого сезону, знову у центрі уваги. Цього разу не через суддівські рішення, а через скандальну історію з його минулого.

За даними видання Daily Mail, у 2020 році словенський рефері був заарештований під час поліцейського рейду на секс-вечірку в Боснії і Герцеговині, де були знайдені наркотики, зброя та велика сума грошей.

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Як виявилося, Вінчич випадково опинився серед підозрюваних, стверджуючи, що всього лише прийшов на бізнес-ланч, який перетворився для нього на найбільшу помилку в житті.

За словами арбітра, він отримав запрошення на ділову зустріч у місті Бієліна, проте несподівано для себе опинився в компанії людей, яких не знав. Саме тоді поліція влаштувала облаву, під час якої було затримано 26 чоловіків та 9 жінок. Серед них – Тіяна Максимович, яку підозрювали в керуванні мережею проституції.

Під час поліцейського рейду було вилучено: 4 пакети кокаїну, 10 пістолетів, 3 бронежилети та понад 10 тисяч євро у різних валютах.

Вінчич одразу заперечив будь-яку причетність до цієї групи, пояснюючи, що просто опинився "не в той час і не в тому місці". Його затримали як свідка, допитали та відпустили без жодних звинувачень.

"Я був у Боснії на бізнес-зустрічі, прийняв запрошення на обід і це була моя найбільша помилка. Я сидів за столом зі своїми колегами, коли раптом прийшла поліція. Те, що сталося, сталося. Я не маю жодного відношення до цієї групи", – пояснив Вінчич.

Пізніше президент Асоціації футбольних арбітрів Словенії Владі Шайн виступив на підтримку Вінчича, заявивши, що той став жертвою невдалого збігу обставин.

Попри цей інцидент, арбітр продовжив свою кар'єру, а вже у вівторок, 11 березня, він буде головним суддею матчу Ліги чемпіонів Баєр – Баварія.

Раніше в англійських ЗМІ з'явилося відео, на якому скандальний арбітр АПЛ вживає "білий порошок".