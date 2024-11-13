Англійські ЗМІ опублікували відео, на якому скандальний арбітр АПЛ нюхає "білий порошок"
Девід Кут
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В англійських ЗМІ з'явилося відео, на якому арбітр Девід Кут, швидше за все, вживає наркотичні речовини назальним шляхом.
Відео опублікувало видання The Sun.
Згідно інформації від джерела, це сталося після матчу 1/4 фіналу Євро-2024 між збірними Іспанії та Німеччини (2:1, д.ч.).
Нагадаємо, кілька днів тому арбітра відсторонили від матчів АПЛ через його слова в бік Юргена Клоппа.
42-річний Кут працює на матчах Прем'єр-ліги з 2018 року. У 2020 році він отримав ліцензію арбітра ФІФА.