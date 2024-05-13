Ювентус визначився з майбутнім Аллегрі
— 13 травня, 18:00
Массіміліано Аллегрі влітку залишить посаду головного тренера туринського Ювентуса.
Про це повідомляє Tuttosport.
Керівництво клубу вже прийняло рішення про звільнення фахівця. Фінал Кубку Італії проти Ататанти та матчі чемпіонату Італії з Болоньєю та Монцою стануть останніми для Массіміліано.
Аллегрі очолює Ювентус із 2021 року. Раніше він уже працював із командою у 2014 -2019 роках.
Чинний контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.
Напередодні Ювентус забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів на сезону-2024/25.