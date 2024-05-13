Ювентус визначився з майбутнім Аллегрі

Массіміліано Аллегрі влітку залишить посаду головного тренера туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво клубу вже прийняло рішення про звільнення фахівця. Фінал Кубку Італії проти Ататанти та матчі чемпіонату Італії з Болоньєю та Монцою стануть останніми для Массіміліано.

Аллегрі очолює Ювентус із 2021 року. Раніше він уже працював із командою у 2014 -2019 роках.

Чинний контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Напередодні Ювентус забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів на сезону-2024/25.