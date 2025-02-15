Легенда Барселони постане перед судом через звинувачення у корупції

Легенда каталонської Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке постане перед судом через звинувачення у корупції.

Про це повідомляє Football Espana.

Ексфутболіста викликали для надання свідчень на 14 березня у статусі обвинуваченого, а не свідка.

За даними слідства, Піке та колишній очільник RFEF Луїс Рубіалес отримували певну комісію за те, що Суперкубок Іспанії проводився у Саудівській Аравії.

Окрім того, суд запросив дані про банківські рахунки фігурантів справи та бізнесу Піке – компанії Kosmos.

Зазначається, що суми, виплачені Жерару, могли сягати 40 мільйонів євро. Наразі контракт між федерацією футболу Іспанії та Саудівською Аравією чинний до 2030 року, але в останніх двох переговорах Kosmos не брав участі.

Раніше Піке дуже критично висловився про Лігу націй УЄФА.