Мбаппе попросив керівництво Реала продати Вінісіуса – ЗМІ

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 12:33
Мбаппе попросив керівництво Реала продати Вінісіуса – ЗМІ
Кіліан Мбаппе
ФК Реал Мадрид

У Реалі назріває конфлікт двох зірок: Кіліан Мбаппе попросив продати Вінісіуса Жуніора.

Про це повідомляє El Nacional. 

Француз вже звернувся з відповідною пропозицією до Флорентіно Переса, наголосивши на скандальній поведінці бразильця, що впливає на репутацію клубу.

Окрім того, Мбаппе хотів би замінити Вінісіуса на Ерлінга Голанда, а сам хоче грати на лівому фланзі атаки – саме там, де комфортніше себе почуває Вінісіус.

Цього сезону на рахунку бразильського вінгера 16 матчів у всіх турнірах (5+4), а француз за таку саму кількістю поєдинків відзначився більшою кількістю результативних дій – 18+2 за системою "гол+пас".

Раніше Жуніор дуже бурхливо відреагував на свою заміну в матчі проти Барселони, через що потім публічно просив вибачення.

