Знову сплутали у Монако з мільярдером: Суркіса побачили біля казино на люксовому відпочинку

Президента Динамо Ігоря Суркіса помітили на відпочинку в Монако, записавши в "мільярдери".

Власник київського клубу завітав на люксовий курорт, де його зняли на камеру блогери з Тіктока, які висвітлюють життя багатіїв у Монте-Карло.

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Суркіс приїхав шикарному Мерседесі білого кольору до готелю, де його люб'язно зустріч швейцар. Президент Динамо забрав свої речі, накинув капюшон і пішов по своїм справам. Натомість його авто прийшов припаркувати працівник місцевого казино.

Також блогери вирішили нарекли під описом відео Ігоря Михайловича "мільярдером", звично вважаючи, що у Монако відпочивають люди тільки із найбільшими статками.

За даними видання Forbes, у 2021 році статки братів Суркісів сягали 261 млн доларів, завдяки чому вони посідали 41 місце у рейтингу найбагатших українців.

Нагадаємо, не так давно донька Суркіса та захисник Динамо Крістіан Біловар потрапили у схожу ситуацію. Пара прибула до готелю в Монако на Ламборгіні, через що їх також сприйняли за мільярдерів.

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Напередодні президент "біло-синіх" публічно пообіцяв виплатити своїм футболістам бонуси у разі перемоги в УПЛ.

Наразі кияни лідирують у чемпіонаті України, маючи за 5 турів до кінця відрив у 6 очок над Олександрією, яка йде другою.