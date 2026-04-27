Воротар Сарагоси нокаутував суперника, спровокувавши масову бійку

Масовою бійкою завершився матч іспанської Сегунди між Уескою та Сарагосою (1:0), головним винуватцем якої став голкіпер гостей Естебан Андраде.

Скандальний епізод трапився у компенсований час до другого тайму. В одному з моментів 35-річний голкіпер штовхнув у груди центрального захисника господарів поля Хорхе Пулідо.

За неспортивну поведінку Андраде отримав другу жовту картку, яка автоматично перетворилася на червону. Покарання розлютило аргентинця, який побіг помститися Пулідо. Голкіпер ударом кулака в обличчя повалив на газон гравця Уески.

Це спровокувало масову бійку, в якій взяли участь представники обох команд. У підсумку суддя матчу вилучив із поля воротаря Уески Дані Хіменеса та захисника Сарагоси Дані Тасенде. Зрештою, поєдинок змогли дограти — Уеска здобула перемогу з рахунком 1:0.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza

Головному винуватцю сутички загрожує тривала дискваліфікація. Дисциплінарні органи розберуть інцидент найближчим часом.

Додамо, що за п'ять турів до завершення чемпіонату Уеска з 36 очками посідає 19-те місце в турнірній таблиці, а Сарагоса йде на 21-й сходинці(35 балів). Обидві команди ведуть боротьбу за виживання.

