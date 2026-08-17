Футбольний матч школярів у США перетворився на жорстку бійку: гравці влаштували масову сутичку
Футбольний матч між двома шкільними командами у США несподівано перетворився на справжню бійку. Гра між Brookings High School та Rapid City Central у Південній Дакоті була перервана після жорсткого конфлікту між футболістами.
Інцидент стався наприкінці першого тайму, коли Брукінгс перемагав із рахунком 2:0. Під час боротьби за м'яч футболіст господарів зіткнувся із захисником суперника. Після цього гравці розійшлися, однак оборонець вирішив продовжити конфлікт.
Він наздогнав суперника, штовхнув його на газон, а потім почав бити лежачого футболіста. Спочатку захисник завдав удару ногою, а згодом кілька разів вдарив опонента руками в область голови.
Судді, тренери та інші представники команд одразу кинулися зупиняти агресора. Однак ситуація швидко вийшла з-під контролю – побачивши, що їхнього одноклубника б'ють, кілька футболістів кинулися через усе поле, щоб заступитися за нього.
На газоні зав'язалася масова сутичка, в якій брали участь гравці обох команд. Дорослим вдалося досить швидко розтягнути футболістів і припинити бійку.
Агресивного захисника тренер одразу відвів подалі від поля, і більше він у матчі не з'явився. Його суперник після інциденту виглядав дуже емоційно – футболіст повернувся до бічної лінії, де його заспокоювали представники команди.
Через бійку матч довелося призупинити приблизно на 10 хвилин. Після відновлення зустріч завершилася без нових інцидентів – Брукінгс утримав перевагу та переміг із рахунком 2:0.
Раніше повідомлялося, що в Ірландії фанат вибіг на поле, щоб побити автора голу команди-суперника.