Футбольний матч школярів у США перетворився на жорстку бійку: гравці влаштували масову сутичку

Футбольний матч між двома шкільними командами у США несподівано перетворився на справжню бійку. Гра між Brookings High School та Rapid City Central у Південній Дакоті була перервана після жорсткого конфлікту між футболістами.

Інцидент стався наприкінці першого тайму, коли Брукінгс перемагав із рахунком 2:0. Під час боротьби за м'яч футболіст господарів зіткнувся із захисником суперника. Після цього гравці розійшлися, однак оборонець вирішив продовжити конфлікт.

Він наздогнав суперника, штовхнув його на газон, а потім почав бити лежачого футболіста. Спочатку захисник завдав удару ногою, а згодом кілька разів вдарив опонента руками в область голови.

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Судді, тренери та інші представники команд одразу кинулися зупиняти агресора. Однак ситуація швидко вийшла з-під контролю – побачивши, що їхнього одноклубника б'ють, кілька футболістів кинулися через усе поле, щоб заступитися за нього.

На газоні зав'язалася масова сутичка, в якій брали участь гравці обох команд. Дорослим вдалося досить швидко розтягнути футболістів і припинити бійку.

Агресивного захисника тренер одразу відвів подалі від поля, і більше він у матчі не з'явився. Його суперник після інциденту виглядав дуже емоційно – футболіст повернувся до бічної лінії, де його заспокоювали представники команди.

Is this South Dakota High School soccer style of play allowed in Iowa @BoysInBoone? pic.twitter.com/oDLBHj2P79 — FakeBobVanderplaats (@FAKEBOBVP) August 15, 2026

Через бійку матч довелося призупинити приблизно на 10 хвилин. Після відновлення зустріч завершилася без нових інцидентів – Брукінгс утримав перевагу та переміг із рахунком 2:0.

Раніше повідомлялося, що в Ірландії фанат вибіг на поле, щоб побити автора голу команди-суперника.