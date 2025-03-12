Кохана зіркового форварда відмовилася від весілля через шлюбний контракт
Нігерійський форвард Баєра Віктор Боніфейс переживає непростий 2025 рік. У Бундеслізі йому вдалося забити лише один гол, а за межами футбольного поля на нього чекала справжня драма. Його особисте життя зазнало удару, якого не очікував ніхто.
За даними видання Daily Sports, Боніфейс готувався до весілля зі своєю коханою Рікке Ерміне, але в останній момент вона вирішила розірвати стосунки. Каменем спотикання став шлюбний контракт, який мав гарантувати фінансову безпеку обох сторін.
Футболіст погодився на умови, проте під час складання документів з'ясувалося, що всі його активи оформлені на матір. Цей факт став для нареченої несподіваним ударом, і вона вирішила, що не готова до такого повороту подій.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 24-річного нігерійця 7 голів та 1 асист у 14 матчах Бундесліги. Контракт гравця із "фармацевтами" розрахований до літа 2028 року.
Раніше повідомлялося, що зірковий боєць UFC залишив колишню без грошей, переписавши майно на маму.