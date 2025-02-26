Модель чи елітна ескортниця: фанати знайшли цікаві факти про дівчину Беллінгема

Джуд Беллінгем, лідер мадридського Реала, опинився в центрі обговорень не через свої виступи на полі, а через особисте життя. Останнім часом увага фанатів та ЗМІ прикута до його дівчини Ешлін Кастро, навколо якої виникли неоднозначні чутки.

У мережі з’явилася інформація про те, що Ешлін мала профіль на сайті ескорт-послуг класу люкс у Європі. Ця новина викликала хвилю дискусій у соціальних мережах і поставила під питання її стосунки з Беллінгемом.

Кастро, яка народилася 17 грудня 1997 року в Лонг-Біч, Каліфорнія, офіційно вказує свій вік як 27 років. Однак деякі джерела висувають припущення, що насправді їй 32. Хоча ці чутки не мають офіційного підтвердження, вони лише підігрівають інтерес до її минулого.

Цікаво, що раніше Ешлін вже була пов’язана з відомими особистостями. Зокрема, у ЗМІ з’являлися фото, де вона проводить вечір у компанії голлівудського актора Майкла Б. Джордана в одному з клубів Сен-Тропе.

You Can Tell Bro Really Enjoyed that Night😂😂 pic.twitter.com/xJ0Yuet7uw — CITY DIGEST. (@city_digest) February 25, 2025

Поки що сам футболіст утримується від коментарів, але обговорення у мережі не стихають.

Читайте також : Фото Скандал у Динамо: екскохана зіркового футболіста викрила його у зраді

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 21-річного англійця 7 голів та 6 асистів у 20 матчах Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що гравець Реала почав стосунки із мамою колишньої дівчини.