Іспанська поліція застосувала силу проти фанатів Бенфіки перед матчем Ліги Чемпіонів проти Реала

Іспанські правоохоронці розігнали колону фанатів лісабонської Бенфіки поблизу стадіону "Сантьяго Бернабеу" перед поєдинком плейоф Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Про це повідомляє A Bola.

Сутички між Національною поліцією Іспанії та португальськими фанатами розпочалися на фінальному відрізку ходи до стадіону. Уболівальники "орлів" поскаржилися на необґрунтовану агресію з боку правоохоронців у той момент, коли натовп наближався до арени.

"Ми йшли вперед, як раптом вони накинулися на нас", – розповів один із уболівальників.

🚨 ¡Cargas policiales contra los aficionados del Benfica en los aledaños del Bernabéu!



👉 Algún hincha del conjunto luso tuvo que ser atendido por los servicios médicos. pic.twitter.com/5YLBZWKAqi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2026

Видання Record зазначає, що один із представників фанатського руху Бенфіки вийшов за межі сектора безпеки та відмовився відкрити обличчя. Це спровокувало жорстку реакцію поліції, внаслідок чого щонайменше один фанат отримав поранення і потребував медичної допомоги просто на місці.

Нагадаємо, що перша гра між "вершковими" та "орлами" закінчилась мінімальною перемогою "вершкових" 1:0 завдяки результативному удару Вінісіуса Жуніора.