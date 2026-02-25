Іспанська поліція застосувала силу проти фанатів Бенфіки перед матчем Ліги Чемпіонів проти Реала
Іспанські правоохоронці розігнали колону фанатів лісабонської Бенфіки поблизу стадіону "Сантьяго Бернабеу" перед поєдинком плейоф Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.
Про це повідомляє A Bola.
Сутички між Національною поліцією Іспанії та португальськими фанатами розпочалися на фінальному відрізку ходи до стадіону. Уболівальники "орлів" поскаржилися на необґрунтовану агресію з боку правоохоронців у той момент, коли натовп наближався до арени.
"Ми йшли вперед, як раптом вони накинулися на нас", – розповів один із уболівальників.
Видання Record зазначає, що один із представників фанатського руху Бенфіки вийшов за межі сектора безпеки та відмовився відкрити обличчя. Це спровокувало жорстку реакцію поліції, внаслідок чого щонайменше один фанат отримав поранення і потребував медичної допомоги просто на місці.
Слідкувати за матчем плейоф Ліги чемпіонів проти мадридського Реала можна в текстовому онлайні на "Чемпіоні".
Нагадаємо, що перша гра між "вершковими" та "орлами" закінчилась мінімальною перемогою "вершкових" 1:0 завдяки результативному удару Вінісіуса Жуніора.