Головний тренер збірної Аргентини: Я не ухвалюю жодних рішень, не порадившись із Мессі

Головний тренер національної команди Аргентини Ліонель Скалоні зізнався, що жодних рішень в збірній без консультацій знаменитого нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі він не ухвалює.

Його слова передає Marca.

"Ніхто не любить, коли його замінюють, Мессі теж. Я не ухвалюю жодних рішень, не порадившись із Мессі. Немає сенсу говорити, що я тут головний. Ми завжди обговорюємо з Мессі всі рішення, які ухвалюємо. Я питаю його, що він про це думає, як він себе почуває, і ми намагаємося дійти згоди".

Також 48-річний фахівець оцінив вплив Мессі на полі, зазначивши вирішальну роль зіркового десятого номера, коли у команди починаються проблеми.

"Гадаю, так і має бути, бо навіть коли він на полі стикається з труднощами, він приносить нам величезну користь. Краще, щоб він був на полі, адже він здатний створювати та генерувати багато моментів".

Нагадаємо, напередодні чемпіонату світу Мессі отримав пошкодження у матчі за Інтер Маямі, проте увійшов у заявку збірної Аргентини на чемпіонат світу.

Зазначимо, що на груповому етапі збірна Аргентини зіграє у квартеті J. Її суперниками стануть Австрія, Алжир і Йорданія.