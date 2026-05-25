Мессі віддав два асисти у матчі з 10 голами, після чого був замінений через пошкодження

У матчі регулярного чемпіонату МЛС Інтер Маямі вдома здолав Філадельфію Юніон із рахунком 6:4.

Головними героями зустрічі стали Ліонель Мессі та Луїс Суарес. Аргентинець записав собі в актив дві результативні дії, а уругваєць – зробив хеттрик.

Коли на табло світились 4:4, через пошкодження залишив поле 8-разовий володар "Золотого м'яча". Він був замінений через біль у лівому підколінному сухожиллі й одразу пішов до роздягальні.

Це викликало занепокоєння у фанатів перед стартом Чемпіонату світу, який розпочнеться вже 11 червня. Проте TyC Sports стверджує, що заміна була зроблена профілактично й пошкодження не є серйозним.

Ліонель хотів уникнути ризику можливої травми м'язів, яка могла б поставити під загрозу його участь на світовій першості. Загалом у нинішньому сезоні він провів 16 матчів на клубному рівні, у яких забив 13 голів і віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялось, що аргентинець став другим футболістом-мільярдером в історії.