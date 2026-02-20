Нічого критичного не почули: президент ПФЛ – про готовність клубів продовжувати виступи у другій половині сезону

Всі клуби Першої та Другої Ліги України готові продовжити виступи у другій половині сезону-2025/26.

Про це у коментарі Tribuna.com повідомив президент Професійної футбольної ліги України (ПФЛ) Олександр Каденко.

"Команди готуються, грають турніри, проводять збори. Нещодавно ми проводили онлайн-зустріч і спілкувалися з клубами Першої та Другої ліг. Нічого критичного ми не почули. На цю мить всі готові виступати далі", – розповів Каденко.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, відбудуться перші матчі 17-го туру УПЛ.

Водночас весняна частина сезону 2025/2026 у Першій та Другій лігах України з футболу планується до поновлення з базовою датою 21 березня 2026 року.