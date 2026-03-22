Ужгород розгромив Буковину-2, Локомотив поступився Колосу-2 у 22 турі Другої ліги

У неділю, 22 березня, відбулися останні матчі 22-го туру чемпіонату України у Другій лізі сезону-2025/26.

У групі А виїздні перемоги здобули Ужгород та Самбір-Нива-2. Закарпатці розгромили Буковину-2 з рахунком 4:0. У складі ужгородців голами відзначилися Антошин, Кічун, Коваленко та орендований в ЮКСА Жеребецький.

Вільхівці у меншості поступилися Самбір-Нива-2 з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Вишинський.

У групі Б Чорноморець-2 та Лівий Берег-2 не визначили переможця, зігравши внічию 1:1. Київський Локомотив несподівано поступився Колосу-2 (0:2). У ковалівців результативні удари на рахунку Канаєва та Старгородського. Нульовою нічиєю також завершився матч між Ребелом та Тростянцем.

Чемпіонат України – Друга ліга

22 тур, 22 березня

Буковина-2 – Ужгород 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 23 Кічун, 0:2 – 36 Антошин, 0:3 – 63 Жеребецький, 0:4 – 69 Коваленко (з пен.)

Вільхівці – Самбір-Нива-2 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 36 Вишинський

Чорноморець-2 – Лівий Берег-2 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Ярмола, 1:1 – 70 Гереш

Локомотив – Колос-2 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Канаєв, 0:2 – 74 Старгородський

Ребел – Тростянець 0:0 (0:0)

У попередніх матчах 22-го туру Чайка з різницею у п'ять м'ячів перемогла Гірник-Спорт, а київський Атлет переміг Скалу 1911.