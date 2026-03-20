Буковина переграла Вікторію у стартовому матчі 19 туру Першої ліги

У п'ятницю, 20 березня, стартував 19-й тур Першої ліги України з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня лідер першості Буковина на виїзді перемогла Вікторію.

Підопічні Сергія Шищенка відкрили рахунок в середині першого тайму, однак на початку другого суперник зміг відновити паритет. Втім, 1:1 на табло довго не протрималися, чернівецькому клубу знадобилося трохи більше 10 хвилин, аби знову вийти вперед, а більше аргументів господарі поля у підсумку вже не знайшли.

Ба більше, за 7 хвилин до фінального свистка сумський колектив заробив на власні ворота пенальті, яке реалізував Дахновський, знявши всі питання щодо переможця.

О 14:00 відбудеться ще одне протистояння, у якому Агробізнес зіграє проти Ниви Тернопіль.

Чемпіонат України – Перша ліга

19 тур, 20 березня

Вікторія – Буковина 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Вітенчук, 1:1 – 56 Шпірьонок, 1:2 – 68 Безуглий, 1:3 – 83 Дахновський (пен)

Агробізнес – Нива Тернопіль

Напередодні визначилися півфінальні пари Кубку України-2025/26.