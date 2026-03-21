Чайка розгромила Гірник-Спорт, результативна нічия Пенуела та Діназа у 20 турі Другої ліги

У суботу, 21 березня, продовжився 20 тур чемпіонату України у Другій лізі сезону-2025/26.

Пенуел вдома розписав результативну нічию з Діназом. Господарі змогли відігратись після дублю Соловйова на старті поєдинку.

Чайка на виїзді розтрощила Гірник-Спорт, а друга команда Полісся не мала проблем з одеською Реал Фармою.

Чемпіонат України – Друга ліга

22 тур, 21 березня

Пенуел (Кривий Ріг) – Діназ (Вишгород) 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 1 Соловйов, 1; 0:2 – 15 Соловйов, 1:2 – 65 Маціюк, 2:2 – 66 Матко

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Чайка (Петропавлівська Борщагівка) 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Остролуцький, 0:2 – 57 Овчарук, 0:3 – 71 Головко, 0:4 – 79 Овчарук, 0:5 – 85 Крамаренко

Реал Фарма (Одеса) – Полісся-2 (Житомир) 0:6 (0:4)

Голи: 0:1 – 8 Романчук, 0:2 – 36 Заїченко (автогол), 0:3 – 37 Ліма, 0:4 – 45+1 Романчук, 0:5 – 63 Шарнін (автогол), 0:6 – 67 Йока

Напередодні тур стартував матчем між Скалою 1911 та Атлетом Київ. Команди видали гольову феєрію, забивши на двох сім голів