Гірник-Спорт призначив нового головного тренера

Гірник-Спорт призначив 36-річного Дмитра Палапа новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. До цього фахівець працював із юнаками Ворскли вікової категорії 2011 року народження, а також є засновником дитячої футбольної школи у Полтаві.

Для Палапи це перший досвід роботи із професіональним футбольним клубом. Його асистентом став Сергій Абрамович, який до цього працював у дитячій футбольній школі.

Зазначимо, що у команди з Горішніх Плавнів сталися суттєві кадрові перестановки. Клуб покинули: Станіслав Козлов, Сергій Козак, Владислав Васильченко, Злат Златьєв, Анатолій Стецюк, Дмитро Покась, Денис Яровий, Максим Скрипкевич, Андріан Андрушко, Володимир Грек, Ярослав Сорочан.

У першому офіційному матчі під керівництвом Палапи Гірник-Спорт поступився Чайці у 22 турі Другої ліги.

