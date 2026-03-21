Гірник-Спорт призначив нового головного тренера
Гірник-Спорт призначив 36-річного Дмитра Палапа новим головним тренером команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються. До цього фахівець працював із юнаками Ворскли вікової категорії 2011 року народження, а також є засновником дитячої футбольної школи у Полтаві.
Для Палапи це перший досвід роботи із професіональним футбольним клубом. Його асистентом став Сергій Абрамович, який до цього працював у дитячій футбольній школі.
Зазначимо, що у команди з Горішніх Плавнів сталися суттєві кадрові перестановки. Клуб покинули: Станіслав Козлов, Сергій Козак, Владислав Васильченко, Злат Златьєв, Анатолій Стецюк, Дмитро Покась, Денис Яровий, Максим Скрипкевич, Андріан Андрушко, Володимир Грек, Ярослав Сорочан.
У першому офіційному матчі під керівництвом Палапи Гірник-Спорт поступився Чайці у 22 турі Другої ліги.
