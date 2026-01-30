Українська правда
Полтава підпише двох досвідчених півзахисників з Інгульця

Олексій Мурзак — 30 січня 2026, 17:29
Олександр Пятов
ФК Інгулець

СК Полтава найближчим часом підсилиться двома українськими півзахисниками.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, йдеться про 27-річного Валерія Сада і 29-річного Олександра Пятова, які виступають за Інгулець.

Зазначається, що клуби вже домовилися щодо майбутніх трансферів – обидва футболісти підпишуть з новою командою контракти терміном на півтора року.

У першій частині сезону Сад провів 15 матчів, Пятов відіграв 20 ігор, в яких відзначився двома голами та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Полтава переглядає ексзахисника Колоса та Зорі.

