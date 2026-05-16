Полтава – Динамо: прогноз букмекерів на матч передостаннього туру УПЛ

Денис Іваненко — 16 травня 2026, 07:13
Полтава – Динамо, коефіцієнти на матч
Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Полтава номінально вдома прийматиме Динамо.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є "біло-сині", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,09. Нічия – 11,00. Виграш господарів – 26,00.

Поєдинок відбудеться 16 травня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Востаннє команди грали між собою 1 грудня 2025 року. Тоді полтавський колектив здобув сенсаційну перемогу з рахунком 2:1.

Зазначимо, що перед очним протистоянням Полтава посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, а Динамо – четверте. Вони мають у своєму активі 12 і 51 очко відповідно.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

